taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6903
Euro
7.3357
Altın
1589.83
Borsa
88800.51
Gram Altın
341.702
Bitcoin
44347.22

Doğalgaz ve elektrik faturaları sayaç okunmadan gelecek

Korona salgını bitene kadar doğalgaz ve elektrik faturaları, 2 yıllık ortalama tüketim değerleri alınarak faturalandırılacak.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Doğalgaz ve elektrik faturaları sayaç okunmadan gelecek

Dünya üzerinde birçok ülkenin ekonomisine darbe vuran ve insanları çalışmaktan alıkoyan koronavirüse karşı önlemler alınmaya çalışılıyor.

Türkiye'de de koronavirüse karşı ekonomi alanında mücadele için tedbirler alınmaya devam ediyor.  Şu ana kadar alınan tedbirlerin içinde fatura ödemeleri yer almadı.

Faturaların ertelenmesini bekleyen birçok kişiye doğalgaz ve elektrik faturaları için nisan ayında zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Ancak bu önlem yeterli bulunmamıştı.

Hanelere ve iş yerlerine gelen elektrik, doğalgaz ve su faturları için tatmin edici paketler yerine, aracı firmalar kendilerini korumak adına tedbirler alıyor.

Doğalgaz ve elektrik faturaları sayaç okunmadan gelecek

SAYAÇ OKUNMADAN ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURASI GELECEK

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere bir yenisi daha ekleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyor.

Elektrik ve doğalgazda, fatura okumada yeni bir sisteme geçilecek.

Buna göre; salgının yayılmasını önlemek için şehiriçi dağıtım şirketi personelinin aylık düzenli fatura okuması yerine, son 2 yıllık ortalama tüketim değerleri alınacak.

Bu veriler çerçevesinde fatura oluşturulacak. Salgının ardından gerçek tüketimler ölçülecek.

SALGIN SONRASI GERÇEK DEĞERLER ÖLÇÜLECEK

Salgın önlemlerinin kaldırılmasının ardından gerçek tüketimler ölçülecek. Abonenin gerçek tüketimi, faturalanan tutarın altındaysa iade işlemi söz konusu olacak. Tersi durumda ek ödeme talebinde bulunulacak.


Doğalgaz ve elektrik faturaları sayaç okunmadan gelecek

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona denetimi
Trafik ekipleri, araç sürücülerine İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin genelgesi hakkında bilgi verdi.
Çin'de 1 Mayıs'ta kedi-köpek etine yasak geliyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çin'de bir bölgeye kedi köpek yenilmesin diye satışına yasak getirilme kararı alındı.
Kur'an kursu öğreticilerine ek ders ödemesi yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Uşak'ta karantinaya uymayan kişiye 3 bin lira ceza
Gürlek köyünde koronavirüs salgını nedeniyle dün başlatılan karantina uygulamasına uymayan bir kişiye, 3 bin 150 lira para cezası verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
813
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
862
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
208
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
38
Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı
Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı
296
Türkiye'nin korona yardımına teşekkür mesajları
Türkiye'nin korona yardımına teşekkür mesajları
408
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor
366
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir