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Doğalgaz ve elektriğe art arda zamlar

Ekonomik göstergelerin iyiye gittiği demeçleri verilen şu günlerde, enerji harcamalarına yapılan zamlar düşündürdü.

Detay Haber | 30.09.2019 - 23:38..
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Doğalgaz ve elektriğe art arda zamlar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik birim fiyatını "toptan satış" nedeniyle, elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14,9 artış yapıldığını duyurmuştu.

Doğalgaz ve elektriğe art arda zamlar

1 EKİM'DE YÜRÜRLÜKTE

1 Ekim itibarıyla elektrik fiyatının konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14,90 artmasına karar verildi.

YENİ TARİFE 3 AYLIK

Yeni tarifenin, olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde 31 aralık 2019 tarihine kadar olan 3 aylık dönemde geçerli olması bekleniyor.

BİRİM FİYAT 20,5 KURUŞ, TOPTAN FİYAT 35 KURUŞ

Elektriğe, en son 1 Temmuz'dan geçerli yüzde 15 zam yapılmıştı. EÜAŞ'ın, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, 'toptan' olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20,5 kuruşa yükseltilmişti. Yeni tarifede toptan elektrik fiyatları da 35 kuruşa yükseldi.

Doğalgaz ve elektriğe art arda zamlar

DOĞALGAZA DA BİR YILDA 2 ZAM

Aralık 2017’den Eylül 2019’a kadar, doğalgaza konutlarda yüzde 64, büyük sanayi kuruluşlarına yüzde 120, elektrik santrallerine ise yüzde 110 zam geldi.

Doğalgaz da 1 Ekim'den itibaren yüzde 14,9'luk zamla fiyatlandırılacak.

DOĞALGAZ
1 Temmuz % 14.97
1 Ekim       % 14.90

ELEKTRİK
1 Temmuz %14.98
1 Ekim       % 14.90

KRİZ YOK, ZAM VAR

Ekonomik paketin açıklandığı ve kriz endişesinin görülmediğine vurgu yapıldığı bir dönemde, doğalgaza ve elektriğe bu kadar yüksek zamların yapılması dikkat çekti.

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