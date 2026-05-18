Doğalgaz ve klimaya veda: Pompa ile ısınacaklar

Artan enerji maliyetleri ve daha fazla enerji güvenliği isteği, ısınma şeklimizi etkilemeye başladı.

Avrupa Isı Pompası Birliği (EHPA) tarafından yayımlanan güncel veriler, kıta genelinde kurulu ısı pompası sayısının 28 milyonu aşarak yeni bir zirveye ulaştığını ortaya koydu.

Almanya, bu konuda doğalgaz ve klimayı geride bırakmaya yaklaşıyor.

Ülkede geçen yıl devreye alınan yeni ısıtma sistemlerinin yüzde 48’ini ısı pompaları oluştururken, gaz kazanlarının pazar payı ilk kez yüzde 44 seviyesine gerileyerek ikincil konuma düştü.

EHPA Genel Direktörü Paul Kenny, "Bu, ısı pompası satışlarının yüksek enerji fiyatlarından gerçekten fayda sağladığının bir işareti" dedi.

SATIŞLAR ARTIŞ GÖSTERİYOR

2025'te Almanya'da, satılan tüm ısı jeneratörlerinin neredeyse yarısını ısı pompalarının oluşturmasıyla bir rekor kırıldı.

2026 yılının ise ilk çeyreğinde Fransa, Almanya ve Polonya'da konut tipi ısı pompası satışları, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 25 oranında arttı.

Alman hane halkları ısı pompası ve elektrikli araca geçerek yılda en az 1.950 € tasarruf edebilir; bu da yaklaşık bir yıl boyunca ücretsiz ev ısıtmasına eşdeğerdir.

