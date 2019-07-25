Doğu Akdeniz'de enerji savaşları

Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail, Filistin, Ürdün, İtalya ve ABD Mısır ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Akdeniz Enerji Forumu'na katıldı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını dışlayan grup, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

İSRAİL MISIR'A BORU DÖŞEDİ

İsrail'in bölgedeki Rum doğalgazını çıkartıp Mısır üzerinden satışa sunma fikrinin en önemli ayağı olan boru hattı planında sona geldiğini açıkladı.

Plan kapsamında 12 numaralı parselde kalan alana, deniz altından boru hattının çekilmesi işleninin tamamlandığı belirtildi.

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı ise Rum gazının 2024-2025 yılları arasında Mısır’a ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ

Toplantıda açıklanan önemli kararlardan biri de Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları oldu.

Özellikle kendi “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki faaliyetlerini yasa dışı olarak adleden Avrupalılar, Türkiye'ye mali yaptırım uygulanacağını ifade etti. Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’ye yeni kredi vermeyeceği, söz konusu toplantıda alınan kararların arasında olduğu belirtilirken, özellikle Yunan ve Rum basınında da benzer haberlerin çıkması, bilgilerin doğruluğuna işaret oldu.

ANKARA SAF DIŞI BIRAKILMAYA ÇALIŞILIYOR

Bölgede kendi başına faaliyet yürüten 8 ülkenin toplanması bir yana AB'nin de bu birliğe destek olması Türkiye'nin saf dışı tutulmak istendiğini gösteriyor.

Halihazırda sahada 2 sondaj gemisi 1 sismik araştırma gemisi ile çalışmalarını sürdüren Türkiye, bölgeye savaş kemiler, denizlatılar ve hava destekleri getiriyor. Olası müdahalelelere karşı teyakkuzda bekleyen Türkiye, bölgeye 3'üncü sondaj gemisi olan Oruç Reis'i de göndermek için gün sayıyor.

Ankara'ya ait olan gemiler ada çevresi ve Doğu Akdeniz çevresinde üç bölgede de araştırmalarını yürütüyor.