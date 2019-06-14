Doğu Akdeniz'de Türk askerinden Rumlara mesaj

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sondaj faliyetlerinden rahatsız olan Güney Kıbrıs Rum Kesimi, ülkemize karşı tehditlerde bulunmuştu.

Bu tehditleri ciddiye almayan Türkiye sondaj faaliyetlerine devam etti.

Bu olaylar daha soğumadan Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile, Doğu Akdeniz'de ortaklaşa Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma-2019 Davet Tatbikatı gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikat ile, Türkiye ve KKTC uluslarası sulardaki yetki alanlarına kararlılık mesajı verdi.

"AYŞE TATİLE ÇIKSIN"

Tatbikata katılan bir askerin üniformasındaki peç ayrıntısı dikkati çekti.

Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir pilotta bulunan peç, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekâtı'nın çıkarma parolasına atıfta bulunuyor. İngilizce yazılı kabartmada, "Ayşe tatile çıktı" ifadesi yer alıyor. Kıbrıs adasının üzerine yerleştirilen savaş uçağının yanı sıra peçte, KKTC ile Türkiye bayrakları yan yana yer alıyor. Peçte kullanılan F-100 Super Sabre savaş uçağı, TSK'nın Kıbrıs Barış Harekâtı'nda sabit kanatlı hava gücünün bel kemiğini oluşturuyordu. Ayrıca peçi taşıyan pilotun isminin Ayşe olması da peçi daha anlamlı kılıyor.