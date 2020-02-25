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Doğu Anadolu beyaz örtüyle kaplandı

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

AA | 25.02.2020 - 10:12..
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Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini artırdı.

Beyaz örtüyle kaplanan kentte, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

DOĞU ANADOLU'DA BEYAZ ÖRTÜ

Soğuk hava nedeniyle bazı bina binaların çatılarında da buz sarkıtları oluştu, şadırvan ve çeşmeler dondu.

Doğu Anadolu beyaz örtüyle kaplandı

Bazı vatandaşlar karla kaplanan iş yerlerinin önünü temizledi.

Öte yandan kentteki belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda kar küreme ile tuzlama çalışması yürütüyor.

Doğu Anadolu beyaz örtüyle kaplandı

Ardahan ve Kars'ta da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentlerin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Yetkililer, sürücüleri özellikle buzlanmaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Doğu Anadolu beyaz örtüyle kaplandı

Doğu Anadolu beyaz örtüyle kaplandı

Doğu Anadolu beyaz örtüyle kaplandı

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