Doğu Asya'nın şifalı otu: Perilla yaprağının bilinmeyen özellikleri
Doğu Asya mutfağının vazgeçilmez bitkilerinden biri olan perilla yaprağı, yalnızca yemeklere kattığı aromayla değil, sağlık üzerindeki potansiyel etkileriyle de dikkat çekiyor. Bilim insanlarının radarındaki bu bitki, kalp damar sağlığından sindirime kadar tam bir şifacı.
Geleneksel tıpla ilgilenen bilim insanları "perilla yaprağı" olarak bilinen Doğu Asya bitkisini incelemeye başladı.
Perilla yaprağı, Japonya, Güney Kore, Çin ve Vietnam mutfağında uzun yıllardır hem baharat hem de şifalı bitki olarak kullanılıyor.
Bilimsel adı Perilla frutescens olan bu aromatik bitki; rosmarinik asit, flavonoidler, luteolin, apigenin ve doğal uçucu yağlar gibi birçok biyoaktif bileşen içeriyor.
Şifa kaynağı
Vietnam yerel kaynaklarına göre; Geleneksel tıpta perilla yaprağı, özellikle soğuk algınlığı belirtilerini hafifletmek, öksürüğü azaltmak, vücudu ısıtmak ve hazımsızlık şikayetlerini gidermeye yardımcı olması amacıyla uzun yıllardır kullanılıyor.
Yapraklarının kendine özgü aroması iştahı artırırken, sindirimi de destekleyebileceği belirtiliyor.
Kolestrol dostu
Bilim insanlarının ilgisini çeken noktalardan biri ise bitkinin tohumları.
Perilla tohumları, bitkisel kaynaklı bir omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) bakımından zengin.
Bazı küçük ölçekli klinik çalışmalar, perilla tohumu yağının trigliserit ve toplam kolesterol seviyeleri üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğini öne sürüyor.
Perilla yaprağının günlük beslenmede baharat veya yeşillik olarak ölçülü miktarda tüketilmesi tavsiye ediliyor ancak daha fazla araştırılmaya ihtiyacı var.
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