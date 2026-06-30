Doğu Asya'nın şifalı otu: Perilla yaprağının bilinmeyen özellikleri

Geleneksel tıpla ilgilenen bilim insanları "perilla yaprağı" olarak bilinen Doğu Asya bitkisini incelemeye başladı.

Perilla yaprağı, Japonya, Güney Kore, Çin ve Vietnam mutfağında uzun yıllardır hem baharat hem de şifalı bitki olarak kullanılıyor.

Bilimsel adı Perilla frutescens olan bu aromatik bitki; rosmarinik asit, flavonoidler, luteolin, apigenin ve doğal uçucu yağlar gibi birçok biyoaktif bileşen içeriyor.

Şifa kaynağı

Vietnam yerel kaynaklarına göre; Geleneksel tıpta perilla yaprağı, özellikle soğuk algınlığı belirtilerini hafifletmek, öksürüğü azaltmak, vücudu ısıtmak ve hazımsızlık şikayetlerini gidermeye yardımcı olması amacıyla uzun yıllardır kullanılıyor.

Yapraklarının kendine özgü aroması iştahı artırırken, sindirimi de destekleyebileceği belirtiliyor.

Kolestrol dostu

Bilim insanlarının ilgisini çeken noktalardan biri ise bitkinin tohumları.

Perilla tohumları, bitkisel kaynaklı bir omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) bakımından zengin.

Bazı küçük ölçekli klinik çalışmalar, perilla tohumu yağının trigliserit ve toplam kolesterol seviyeleri üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğini öne sürüyor.

Perilla yaprağının günlük beslenmede baharat veya yeşillik olarak ölçülü miktarda tüketilmesi tavsiye ediliyor ancak daha fazla araştırılmaya ihtiyacı var.

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