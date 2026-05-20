Doğu Konferansı final serisinde ilk maç New York Knicks'in
NBA'de Doğu Konferansı final serisinde New York Knicks, evinde Cleveland Cavaliers'ı uzatmalarda 115-104 yenerek 1-0 öne geçti.
NBA'de heyecan, Doğu Konferansı final serisiyle devam etti.
Serinin ilk maçında New York Knicks, Madison Square Garden'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı geriden gelerek uzatmalarda 115-104'lük skorla mağlup etti.
GERİDEN GELEREK KAZANDI
New York'ta Jalen Brunson 38 sayı, Mikal Bridges da 18 sayıyla oynarken, Karl-Anthony Towns ise 13 sayı, 13 ribaund ile double double yaptı.
Cleveland'da ise Donovan Mitchell 29 sayı, James Harden ile Evan Mobley de 15'şer sayı kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)