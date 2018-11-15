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Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı iddiası

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı düzenlediği ileri sürülen Filistinliyi vurarak ağır yaraladı.

AA | 15.11.2018 - 08:32..
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İsrail polisinden yapılan açıklamada, bir Filistinlinin Doğu Kudüs'te İsrail'e ait bir karakolda polislere bıçakla saldırı düzenlediği ifade edildi.

2 İSRAİL POLİSİ YARALI İDDİASI

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Filistinlinin polis tarafından vurularak ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, olaya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklama, olayda 2 İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

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