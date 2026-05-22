Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi

CHP'ye 'mutlak butlan' kararı...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

KILIÇDAROĞLU DEVRİ BAŞLADI

Kılıçdaroğlu’nun bugün parti genel merkezine gidip gitmeyeceği merak ediliyordu.

Kılıçdaroğlu, saat 12.00 sularında evinden ayrıldı ve çalışma ofisine geçti.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına, CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi.

PERİNÇEK KARARI DEĞERLENDİRDİ

Süreç bu şekilde devam ederken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, mutlak butlan kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"CHP'Yİ ÖZGÜRLEŞTİRDİ"

Ulusal Kanal'a röportaj veren Doğu Perinçek, "Parti yönetimlerinin satın alındığı ülkede demokrasi olmaz. Mutlak butlan kararı CHP'yi özgürleştirdi." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL'İN OTURDUĞU SANDALYE PARAYLA SATIN ALINMIŞTIR"

Perinçek, "Düne kadar Özgür Özel’in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır. Özel’in oturduğu o sandalye, herhangi bir yerden parayla alınan sandalyeden hiçbir farkı yoktur." diye konuştu.

Doğu Perinçek, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkede herhangi bir partinin yönetim mekanizmaları parayla satın alınıyorsa, o ülkede demokrasi yürümüyor demektir, böyle bir şey olmaz. Sonuçta halkın iradesi partilerle birlikte devletin yönetimine sunuluyor. Bu verilere baktığımız zaman, bizzat hüküm mahkemenin kararının etraflı bir şekilde okudum, orada yazan gerekçelere göre düne kadar Özgür Özel’in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır. Özel’in oturduğu o sandalye, herhangi bir yerden parayla alınan sandalyeden hiçbir farkı yoktur. Tek farkı bu sandalyenin fiyatının çok pahalı olması. Bizzat bu kanıtlar CHP’nin kendi içerisinden mahkemeye sunuldu ve kurultaydaki gerçekler gün yüzüne çıkmış oldu.

"CHP YÖNETİMİ MENFAATLER UĞRUNA PARAYLA SATIN ALINMIŞ"

Üzülerek söylüyorum ki CHP yönetimi piyasaya düşmüş durumdadır. Bunu Türkiye demokrasisi adına söylemek durumundayız. Satın alınan oylar çok pahalı oylar. Paralar, fiyatlar olağanüstü seviyelerde. O açıdan Türkiye demokrasisi adına çok acı verici bir durum var. Tam anlamıyla CHP’nin iradesi fesada uğratılmıştır. CHP örgütü parayla satın alınan bir kurultay istemiyor. CHP bu ülkenin kurucu partisidir, devrime önderlik etmiş bir parti ama günümüzde parti menfaatler uğruna parayla satın alınmış ve mahkemelerde bu durumu onayladı. Mahkemenin hüküm gerekçesi çok itinalı, çok düzenli, hukuka dayanan, sağlam delilere dayanan bir şekilde karar verilmiş."