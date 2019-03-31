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Doğu Perinçek oyunu kullandı

Eşiyle birlikte İstanbul'da oyunu kullanan Vatan Partisi Genel Başkanı, "Türkiye 2019-2020 yıllarında çok temel, büyük bir karar verecek." dedi.

AA | 31.03.2019 - 13:36..
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eşi Şule ve oğlu Sadık Can Perinçek ile birlikte oy kullanmak için Beşiktaş'ın Gayrettepe Mahallesi'nde bulunan Şair Nedim Ortaokulu'na geldi.

Burada vatandaşlarla ve sandık görevlileriyle selamlaşan Davutoğlu ve ailesi, 1162 numaralı sandıkta oy kullandı.

"ÖNÜMÜZDE BÜYÜK KARARLAR VAR"

Oy kullandıktan sonra okulun önünde bir açıklama yapan Perinçek, "Türkiye 2019-2020 yıllarında çok temel, büyük bir karar verecek. Büyük çözüme gidiyor. O çözüme yönelik seçmenin, Türk milletinin sınav verdiği bir seçim bu. Bu sınavdan Türk milleti başarılı çıkacak. Önümüzde büyük kararlar var. Atatürk'ün devrimci rotasına Türkiye girecek, önümüzdeki 2 yıl içerisinde." ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek oyunu kullandı

Doğu Perinçek oyunu kullandı

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