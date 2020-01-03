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Doğu Perinçek'in Kasım Süleymani üzüntüsü

Doğu Perinçek, Amerika'nın operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada "İran’ın şehitleri, hepimizin şehitleridir." ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber | 03.01.2020 - 15:12..
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Doğu Perinçek'in Kasım Süleymani üzüntüsü

Amerika'nın İranlı komutanlara yönelik düzenlenen suikastın ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazılı bir açıklama yaptı.

Esad'a yakınlığıyla bilinen Doğu Perinçek, İranlı komutanların öldürülmesine de oldukça üzgün.

"İRAN'IN ŞEHİTLERİ..."

İran'ın güvenliğinin Türkiye'nin güvenliği olduğunu savunan Perinçek, "İran’ın şehitleri, hepimizin şehitleridir." dedi.

Perinçek, açıklamasının devamında ise "İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şaabi Komutan Yardımcısı Mühendisi, Karadeniz’den Umman Denizi’ne uzanan insanlık cephesinin şehitleridir." ifadelerine yer verdi.

Doğu Perinçek'in Kasım Süleymani üzüntüsü

Doğu Perinçek'in Kasım Süleymani üzüntüsü



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