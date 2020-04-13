Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu yorumu: Aynı gemideyiz

İçişileri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle baş gösteren gelişmeler üzerine, dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunmuştu.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifasını reddederek görevine devam etmesi gerektiğini belirtmişti.

PERİNÇEK: "ZAFER TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN OLACAK"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yaşanan süreci Twitter hesabından şu paylaşımla yorumladı:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır. Koronavirüse karşı halk sağlığı için mücadelede ve PKK, FETÖ terörünü bitirmek için aynı gemideyiz. Zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin olacaktır."