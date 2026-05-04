Doğum izni başvurusu 2026: 24 haftalık doğum izni nasıl alınır

Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla, 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular bugün başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ek düzenlemenin 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneleri kapsadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde başvuru yapılabiliyor. 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurular devam edecek. Anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor." ifadelerine yer verildi.

24 HAFTALIK DOĞUM İZNİ NASIL ALINIR 2026

Yeni düzenlemeye göre hesaplama 1 Nisan 2026 tarihinden geriye doğru 168 gün üzerinden yapılacak. Bu kapsamda 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler ek izin hakkına sahip olacak.

Anne adayları, gebeliğin 32. haftasında doktordan "çalışabilir" veya "izinli" raporu alınarak, dilekçe ile işverene başvurabilir.

Halihazırda doğum izninde bulunan annelerin rapor süreleri SGK tarafından güncellenecek. Bu durumdaki çalışanlar, sistem üzerinden izin sürelerinin ne kadar uzadığını takip edebilecek.