Doğum tarihiniz başarınızı etkiliyor: İşte en yüksek notu alan öğrencilerin doğduğu aylar

Gelecekteki akademik başarınız, doğduğunuz mevsimle ilişkili olabilir mi? Viyana Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının yaptığı yeni bir bilimsel çalışma, doğum tarihinin üniversite sınavlarındaki notlar üzerinde gözle görülür bir etkisi olduğunu saptadı.

İlkokul çağında sıkça rastlanan "yaş avantajı" etkisinin ötesine geçen bu durum, bilim insanlarını erken biyolojik faktörleri ve çevresel etkileri incelemeye yöneltiyor.

Martin Fieder, Hermann Prossinger, Karoline Iber, Katrin Schaefer, Bernard Wallner ve Susanne Huber’den oluşan araştırma ekibi; teoloji, ekonomi, sosyal bilimler, beşeri bilimler, doğa bilimleri ve matematik gibi çok farklı disiplinlerde öğrenim gören öğrencilerin verilerini masaya yatırdı.

Çalışmada, 1995-2001 yılları arasında lisans öğrencilerinin girdiği 1,3 milyondan fazla anonim sınav sonucu (33.036 kadın ve 16.397 erkek öğrenciye ait) detaylıca analiz edildi. Sonuçların yanıltıcı olmaması için sadece 5'ten fazla sınava giren, yaş ortalaması 22,75 olan öğrencilerin verileri baz alındı.

Beşli not sisteminin (5 en yüksek, 1 en düşük) uygulandığı üniversitede, öğrencilerin doğum tarihleri dört mevsime göre gruplandırılarak karşılaştırıldı.

Kadınlarda "mayıs", erkeklerde "kış ve yaz" önde

Araştırma sonuçlarına göre, ilkbahar (not ortalaması: 3,6457) ve yaz (not ortalaması: 3,6422) aylarında doğan kadın öğrenciler, sonbahar ve kış doğumlulara kıyasla daha yüksek başarı gösterdi.

Kadınlar arasında en düşük akademik performans ise sonbaharda doğanlarda görüldü. Haftalık ve aylık bazda yapılan daha derinlemesine bir analizde, özellikle mayıs ayında doğan kadınların en yüksek not ortalamasına sahip olduğu, kasım doğumlu kadınların ise listenin sonunda yer aldığı belirlendi.

Erkek öğrencilerde ise durum farklı bir seyir izledi. Kış (3,6245) ve yaz (3,6215) aylarında doğan erkeklerin, ilkbahar ve sonbahar doğumlulara göre daha yüksek notlar aldığı saptandı. Tıpkı kadınlarda olduğu gibi, erkeklerde de en düşük ortalama sonbahar doğumlularda görüldü.

Nedeni okul kuralları değil, "biyoloji ve ışık" olabilir

Araştırmacılar, ilkokul döneminde aynı sınıftaki daha büyük çocukların (örneğin okula erken yaşta başlayanların) daha başarılı olması durumunun üniversite çağında geçerli olmadığını vurguluyor. Çünkü bu yaş avantajı etkisi genellikle 12 yaş civarında ortadan kayboluyor.

Peki, üniversitedeki bu farkın sebebi ne? Bilim insanları, bu durumun arkasında doğrudan okul kurallarının değil, "erken biyolojik mekanizmalar, hamilelik dönemindeki fizyolojik faktörler veya doğum sonrasındaki çevresel etkiler"olabileceğini öne sürüyor.

Üzerinde durulan en güçlü hipotezlerden biri ise fotoperiyot, yani yılın dönemlerine göre değişen günlük gün ışığı süresi. Araştırmacılara göre, anne karnındayken veya doğumun hemen ardından maruz kalınan mevsimsel ışık değişimleri, beyin gelişimini ve dolayısıyla uzun vadede bilişsel performansları etkiliyor olabilir.

Uzmanlar, doğum ayının akademik başarıyı tek başına ve doğrudan belirlemediğini, ancak biyolojik arka planda dikkate değer bir değişken olarak rol oynadığını belirtiyor.