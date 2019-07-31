Doğum yapan köpeğe yardıma koştular

Balıkesir 'in Altıeylül ilçesinde sokakta doğum yapan terrier cinsi köpeğin yardımına vatandaşlar koştu.

YAVRULARI EMZİRMEYE ÇALIŞTILAR

Sahibi Haydar Sağıroğlu'nun Kurtdereli Heykeli mevkisinde gezdirdiği "Coni" isimli köpeği, bir anda doğum yapmaya başladı.Köpeğin doğurduğunu gören vatandaşlar yavruların ölmemesi için annesinden emzirmeye çalıştı.

İlk önce 4 yavru doğuran köpek bir süre sonra bir yavru daha dünyaya getirdi.

Vatandaşlar, coni ve yavrularının sıcaktan etkilenmemesi için şemsiye getirdi, daha sonra mama alarak besledi.