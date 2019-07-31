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Doğum yapan köpeğe yardıma koştular

Sahibi tarafından gezdirilen köpeğin doğumu gelince, çevredekiler seferber oldu.

AA | 31.07.2019 - 02:08..
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Balıkesir 'in Altıeylül ilçesinde sokakta doğum yapan terrier cinsi köpeğin yardımına vatandaşlar koştu.

Doğum yapan köpeğe yardıma koştular

YAVRULARI EMZİRMEYE ÇALIŞTILAR

Sahibi Haydar Sağıroğlu'nun Kurtdereli Heykeli mevkisinde gezdirdiği "Coni" isimli köpeği, bir anda doğum yapmaya başladı.Köpeğin doğurduğunu gören vatandaşlar yavruların ölmemesi için annesinden emzirmeye çalıştı.

Doğum yapan köpeğe yardıma koştular

İlk önce 4 yavru doğuran köpek bir süre sonra bir yavru daha dünyaya getirdi.

Vatandaşlar, coni ve yavrularının sıcaktan etkilenmemesi için şemsiye getirdi, daha sonra mama alarak besledi.

Doğum yapan köpeğe yardıma koştular

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