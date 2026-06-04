Doğuş'tan Reha Muhtar açıklaması geldi: Hakkımı helal ediyorum

28 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Reha Muhrar, kalp yetmezliği tanısıyla yoğun bakıma alınmıştı. Tüm müdahalelere rağmen Muhtar, hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatının ardından daha önce sorun yaşadığı şarkıcı Doğuş gündeme geldi.

REHA MUHTAR'A KIRGINDI

Doğuş, henüz 15 yaşındayken sokaklarda kaldığı dönemde evlenmek istediği kızın ailesi tarafından darp edildiğini ve ardından haksız yere üç ay cezaevinde kaldığını belirtmişti. Reha Muhtar'ın ise köşesinde kendisini suçlu gibi lanse ettiğini savunan ünlü şarkıcı, maruz kaldığı bu durum nedeniyle usta televizyoncuya çok kırılmıştı. Reha Muhtar'la yaşadığı sorunların ardından 'Öbür tarafta hesaplaşacağız' diyen Doğuş, Muhtar'ın vefatının ardından yeni bir paylaşım yaptı.

"HAKKIMI HELAL ETTİM"

Doğuş yaptığı açıklamada "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah, varsa günahlarını affetsin. Ben 'öbür tarafta hesaplaşacağım' demiştim. Lakin bu hastalığı beni de çok üzmüştü. O yüzden ben hakkımı helal ettim" dedi.