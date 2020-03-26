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Doktor Mehmet Öz'den, ABD'lilere 'panik yapmayın' çağrısı

Doktor Mehmet Öz, koronavirüs vakalarındaki artışın ardından ABD'lilere panikten kaçınmaları çağrısında bulundu.

AA | 26.03.2020 - 17:54..
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ABD'de yayın yapan televizyon kanalı Fox News'e konuşan dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, Amerikalılara koronavirüs salgını sona erene kadar sakinliklerini korumaları gerektiğini söyledi.

Öz, paniğin kişinin sağlığında yıkıcı etkisi olabileceği uyarısında bulunarak, "Panik, sizi başarılı olmanız için gereken sakinlikten uzaklaştırır." dedi.

'ÖKSÜREN HEMEN VİRÜS KAPTI SANIYOR'

Küçük ağrı ve öksürüklerde bile virüse yakalanıldığı düşüncesinin oluştuğuna işaret eden Öz, bu durumun endişeden kaynaklandığının ve bundan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

Doktor Mehmet Öz'den, ABD'lilere 'panik yapmayın' çağrısı

İTALYA'DAKİ ARAŞTIRMA

Öz, İtalya'da yapılan bir araştırmada "Koronavirüsün yavaş mutasyona uğradığının tespit edildiği" iddiaları bulunduğuna değinerek, bu gelişmenin hastaların tedavisine önemli katkısının olacağını kaydetti.

'PANİKTEN KAÇININ'

Sağlık camiasının, paniğin virüsten daha kötü sonuçlar doğuracağı endişesi taşıdığını vurgulayan Öz, sakinliğin korunması ve panikten kaçınılması çağrısı yaptı.

ABD'de, koronavirüs vaka sayısı 68 bin 836, ölü sayısı ise 1047 olarak duyurulmuştu.

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