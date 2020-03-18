Doktor Mehmet Öz'den koronavirüs için ilginç öneri

Koronavirüs salgınından etkilenenler için beklenmeyen bir öneri geldi.

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, karantinada yapılacaklarla ilgili TMZ’ye konuştu.

Doktor Öz, içeride kalan insanların koronavirüsle mücadele için önerilen sosyal mesafenin olumsuz etkilerine karşı bol bol seks yapmalarını önerdi.

“GERİLİMİNİZ AZALACAK”

Öz, “Eğer öteki yarınızla birlikte karantinaya girdiyseniz, en iyi çözüm seks. Gerilimi azaltacak ve daha uzun yaşayacaksınız. Belki bebek yapacaksınız. Bu birbirinizin yüzüne bakıp, sinirine dokunmaktan daha iyi.” dedi.

“DOĞUM ORANLARINDA PATLAMA BEKLİYORUM”

Öz’ün tavsiyelerine mesafeli yaklaşan uzmanlar da yorumda bulundu. Long Island’da acil servis doktoru Dr. Frederick Davis, salgın sırasında seks konusunun gri bir konu olduğunu söyledi. Davis, “Eğer hiçbir semptom göstermiyorsanız, cevap evet. 8-9 ay içinde doğum oranlarında patlama bekliyorum.” diye konuştu.

CDC KONUYA MESAFELİ YAKLAŞIYOR

Öte yandan Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise sosyal mesafe çerçevesinde insanların birbirinden en az 1.8 metre uzak durması gerektiğini savunuyor.

Dr. Mehmet Öz’den el yıkama yöntemi İZLE

ÖZ’DEN TÜRK TİPİ EL YIKAMA TEKNİĞİ

Öz, Jimmy Fallon’ın Tonight Show programına katıldığında el yıkama yöntemleriyle gündeme gelmişti. Kapsamlı bir şekilde el yıkanması gerektiğini ve koronavirüsle mücadele etmek için detaylıca el yıkamanın önemli olduğunu dile getiren Dr. Öz, el yıkama hareketlerine, 'Turkish Twist' adını vermişti.

Dr. Öz, “Elinizi yıkadıktan sonra bir kağıt havlu aracılığıyla musluğu kapatın, kapıyı açın ve çıkın. Eğer elinizi doğru bir şekilde yıkarsanız, koronavirüse yakalanma riskini yarı yarıya azaltırsınız, bana inanın.” demişti.