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Doktorla tartışan hasta balon dağıtacak

Antalya'da bir doktor 'ilaç yazma' tartışması yaşadığı hastadan şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu doktor ile hasta arasında uzlaşma sağladı.

DHA | 05.03.2020 - 13:01..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki Borsa Semt Polikliniği'ne gelen hasta E.Ö. ile görevli doktor N.V.A. arasında 'ilaç yazma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

TEHDİT EDİNCE, SUÇ DUYURUNDA BULUNDU

Doktor N.V.A., kendisini "Sen kimsin? Nerelisin? Onu söyle bana. Seni bu koltukta oturtacağımı mı sanıyorsun? Bu iş burada bitmez." diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle E.Ö. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili E.Ö. hakkında başlatılan soruşturma dosyası, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Doktorla tartışan hasta balon dağıtacak

BALON DAĞITARAK KURTULDU

Uzlaştırmacı Gülsüm Himtaş'ın irtibata geçtiği taraflar, anlaşabileceklerini bildirdi. Şüpheli, şikayetçi doktorun, 'sağlık çalışanlarını tehdit etmeme' sözü ve üç kamu hastanesinde çocuklara 'balon dağıtması' şartını kabul etti. Yazılı olarak sağlık çalışanlarını tehdit etmeyeceğini belirten E.Ö, üç devlet hastanesinde 08.00- 16.00 saatlerinde 30'ar balonu çocuklara dağıtarak yargılanmaktan kurtuldu.

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