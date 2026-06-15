Doktorlar açıklıyor: Komadayken vücudunuzda bakın neler oluyor

Cleveland Clinic tarafından "acıya veya yüksek seslere tepki verilemeyen derin bir bilinçsizlik durumu" olarak tanımlanan koma, beyin travmalarından enfeksiyonlara kadar pek çok farklı nedenden kaynaklanabiliyor.

10 yılını koma araştırmalarına adayan Dr. Marcus Thompson, kanalında dışarıdan hareketsiz görünen bir bedenin içerisinde aslında biyolojik bir sürecin devam ettiğini vurguluyor.

Beyin hala bilgi işliyor mu?

Dr. Thompson’ın paylaştığı bilgilere göre, komadaki hastaların beyinlerinin belirli bölgeleri dış dünyadan gelen verileri işlemeye devam edebiliyor.

"Bazı hastalar, özellikle tanıdık seslere, dokunma veya acı uyaranlarına karşı beyin tepkileri gösteriyor" diyen Thompson, hastaların uyanık olmasalar da beyinlerinin girdileri aldığını ifade ediyor.

Ancak hastaların bu süreçte ne deneyimlediğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Bazı hastalar uyandıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyor, bazıları belirli sesleri veya duyumları anımsadıklarını belirtiyor.

Vücut kendi kaslarını tüketiyor

Koma sürecinde zihinsel durumun aksine, fiziksel değişimler tıbbi gözlemlerle çok daha net bir şekilde takip edilebiliyor. Dr. Thompson, hareketsizliğin kas sistemi üzerindeki yıkıcı etkisini "kullanımsız atrofi" kavramıyla açıklıyor.

İlk 24 saat kaslarda atrofi süreci başlar, 1 haftada kas kütlesinin %5'i kaybedilir. 2 hafta sonunda kayıp %10-15 seviyesine çıkar. 1 ay sonunda ise kas kütlesi kaybı %30’a ulaşır.

Bu kayıpların vücutta eşit dağılmadığını belirten uzmanlar, bacak kaslarının kollara göre daha hızlı eridiğine dikkat çekiyor.

Fizik tedavinin önemi

Kas kaybının yanı sıra, eklemleri bir arada tutan bağ dokularının sertleşmesiyle ortaya çıkan "kontraktür" durumu, koma hastaları için ciddi bir risk oluşturuyor. Bu durum; parmakların yumruk şeklinde kıvrılması, dirsek ve dizlerin kilitlenmesi gibi kalıcı yapısal değişimlere yol açabiliyor.

Bu riskleri en aza indirmek için fizyoterapistlerin hastaların uzuvlarını günde birkaç kez manuel olarak hareket ettirmesi önemli.

Ayrıca vücudun en önemli kası olan kalbin de hareketsizlik nedeniyle zamanla "daha az verimli" hale geldiği uyarısında bulunan uzmanlar, iyileşme sürecindeki hastalar için fizik tedavinin vazgeçilmez bir gereklilik olduğunun altını çiziyor.