Doktorlar arasında ‘Ben bu hastaya bakmam’ kavgası

Irak’ta Eğitim Müfettişi olarak çalışan Wısam Jamalaldeen Rafeeq Berktar safra kesesi rahatsızlığı teşhisi konulan 5 çocuğunun annesi eşi Asma Shukn Saeed (54) tedavisi için 2 buçuk ay önce Avcılar’da bulunan özel bir hastane ile anlaştı.

İddiaya göre, iki buçuk ay önce ilk ameliyatını olan Saeed, eve gittiğinden birkaç gün sonra rahatsızlandı ve tekrar hastaneye geldi.

Burada art arda birkaç operasyon daha geçiren Saeed haftalardır yoğun bakımda tedavi görüyor.

"İKİ BUÇUK AYDIR EŞİM UYANAMIYOR"

Wısam Jamalaldeen Rafeeq Berktar yaşadıklarını anları anlatarak kendileri ile ilgilenilmediğini söyledi.

Berktar, “İlk ameliyattan sonra doktor bana eşimin sıvı ile beslenmesi gerektiğini söyledi. Biz de öyle yaptık. Sıvı şeyler verdim eşim kustu. Eşim sabaha kadar uyuyamadı ben de uyuyamadım. Sonra doktoru aradım durumu anlattım. 'Acile getir ben buradayım' dedi doktor ve bende getirdim. 2 buçuk aydır eşim uyanamıyor. Gün be gün kötüye gidiyor. Eşim beni daha sonra arayarak başka rahatsızlıkları çıktığını söyledi” dedi.

DOKTORLAR ARASINDA 'BEN BU HASTAYA BAKMAM' KAVGASI

Berktar, eşinin ameliyatını gerçekleştiren erkek doktor M.S.B ile kadın doktor R.E. arasında ‘Ben bu hastaya bakmam’ kavgası çıktığını söyledi. Berktar, “Doktorlar kendi aralarında kavga ettiler. Doktor M.S.B ‘Siz neden bakmıyorsunuz’ dedi doktor R.E.’ye. Dün karakola gittik bununla da ilgili. Eşim iyiydi ilk geldiğinde şu anda eşimin durumu çok kötü yoğun bakımda bakmıyorlar” diye konuştu.

YAŞANAN TARTIŞMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Doktor M.S.B ile R.E. arasındaki ‘Ben bu hastaya bakmam kavgası’ ise hastane içindeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, doktorların birbirlerine hararetli şekilde konuşmaları ve onun ardından kadın doktorun odaya girerek telefonu eline alıp, yaşanan tartışma anlarını kaydettiği görülüyor.

HASTANEDEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Söz konusu tartışma konusuyla ilgili de hastanede yazılı açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada şiddetin her şeklinde karşı oldukları belirtilerek, “Konuyla ilgili hukuki ve idari soruşturma başlatılmış olup, süreç aydınlatılana kadar her iki hekimimiz ücretsiz izne ayırmış bulunmaktayız. Detayların öğrenilmesi ve sürecin tamamlanması sonrasında kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır” denildi.