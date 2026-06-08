Doktorlar dizisinden arkadaşlar! Yasemin Ergene ve Melike Güner buluştu

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“Doktorlar” dizisinin sevilen oyuncuları Yasemin Ergene ve Melike Güner'in, projede başlayan dostlukları yıllardır devam ediyor.

DOĞUM GÜNÜ BULUŞMASI

Dizide Ela ve Zenan karakterleriyle hafızalara kazınan ikili, yıllardır sık sık bir araya geliyor. İki isim, son olarak Melike Güner'in doğum gününde buluştu.

"NİCE GÜZEL YAŞLARA MELOM"

Boşanma sonrası setlere dönmeye hazırlanan Yasemin Ergene, doğum gününden kareleri paylaştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin Ergene, Melike Güner'in doğum gününü "Nice güzel yaşlara Melo'm" notuyla kutladı.