İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini kamu görevlisi, polis, hakim ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Dolandırıcıların, vatandaşları “Adınıza hatlar açıldı, kredi kartlarınız alındı ve terör örgütü üyeleri tarafından kullanılıyor, başınız belada.” gibi sözlerle kandırdığı, daha sonra evlerinde bulunan değerli ziynet eşyaları ve paraları ile bankadaki paralarını çektirip yönlendirerek, güvenlik kamerası olmayan tenha yerlere bıraktırdıkları belirlendi.

Dolandırıcı kameraları görünce 'çekmeyin' dedi ViDEO

1.5 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

Bu kişilerin son olarak Kadıköy’de yaşayan 65 yaşındaki M.E. isimli kadını aynı yöntemle kandırdıkları ve yaşlı kadının 1 buçuk milyon TL’sini dolandırdıkları öğrenildi.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yoğun teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 1’i kadın toplam 6 kişi, kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Polisin belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, bir yastık içine gizlenmiş 5 bin 300 TL para ele geçirildi. Suç örgütünün lideri olduğu belirlenen İsa Ç. (26) ile Ahmet B. (23), Sergen Ç. (25), Esra G. (24), Yaşar N. (25) ve Emrullah B. (21) gözaltına alınarak, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

"NE OLUR ÇEKMEYİN"

Kendilerini kamu görevlisi, polis, hakim ya da savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 1’i kadın toplam 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Esra G.’nin, emniyetten çıkışının yapıldığı esnada kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince “Ne olur çekmeyin, söyleyin çekmesinler.” deyip yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.