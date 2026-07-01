Dolandırıcılara 1758 Cumhuriyet altını kaptırdı: Adeta hipnotize edildim

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşanan dolandırıcılık olayında, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin tuzağına düşen 83 yaşındaki emekli bankacı Dinçer K., kiralık kasasında bulunan 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara teslim etti.

Yaşlı adamın şikâyeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Yaklaşık iki ay süren çalışmanın ardından düzenlenen operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı.

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR

16 Nisan'da meydana gelen olayda, telefonla aradıkları Dinçer K.’ye kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, banka hesaplarının “kara para aklama” soruşturmasına karıştığını söyleyerek yaşlı adamı yönlendirdi.

Şüphelilerin, güven kazanmak amacıyla uzun süre telefonla iletişim kurduğu ve mağduru adım adım yönlendirdiği belirlendi.

KİRALIK KASADAN ALTINLARI ALDIRDILAR

Dolandırıcıların telkinlerine inanan Dinçer K., kiralık kasasında bulunan Cumhuriyet altınlarını çekerek çanta içerisine koydu.

Şüphelilerin yönlendirmesiyle Etiler Metro çevresinde belirlenen noktaya giden mağdur, burada kendisini bekleyen bir kişiye altın dolu çantayı teslim etti.

O anı anlatan Dinçer K., “Telefonla sürekli yönlendirdiler, yaklaşık 50 kez arandım. Adeta beni hipnotize etmişlerdi. Altınları kendi ellerimle verdim.” dedi.

“35 YILLIK BİRİKİMİM GİTTİ”

Emekli bankacı olduğunu ve yıllarca finans sektöründe görev yaptığını belirten Dinçer K., yaşanan olayı büyük bir üzüntüyle anlattı.

Eşiyle birlikte 35 yıllık birikimlerini kaybettiklerini ifade eden mağdur, “Yıllarca biriktirdiğimiz her şeyi götürdüler. Daha önce birçok dolandırıcılık girişimini fark edip engellemiştim ama bu kez inandım.” ifadelerini kullandı.

5 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik takip ve kamera incelemeleri sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet U. (27), Hasan T. (32), İsmail A. (56), Fethi K. (35) ve Selahhatin A. (39) isimli şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Yetkililer, olayın bağlantılarının ve dolandırıcılık ağının geniş olup olmadığının araştırıldığını belirtirken, ele geçirilen deliller üzerinden yeni gözaltıların da gündeme gelebileceği ifade edildi.

Olay, yaşlı vatandaşları hedef alan telefon dolandırıcılığına karşı bir kez daha dikkatli olunması gerektiğini ortaya koydu.