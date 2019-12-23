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Dolandırıcıların yeni tuzağı: Google Haritalar

Google Haritalar'da kayıtlı işletmeleri arayıp dolandırıcılık yapanların sayısı bir hayli arttı.

Haber Merkezi | 23.12.2019 - 12:35..
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Google tarafından hizmete sunulmuş ücretsiz bir harita uygulaması olan 'Google Haritalar' servisinde, kayıtlı binlerce işletme bulunuyor ve Google bu işletmelerden herhangi bir ücret almıyor.

Ancak kötü niyetli kişiler, Google Haritalar'a kayıtlı veya yeni kayıt oluşturmuş işletmeleri arayarak ücretsiz servisleri ücretliymiş gibi sunuyor ve işletmelerden para talep ediyor.

google

'PARA ÖDEMEZSENİZ İŞLETMENİZ SİLİNİR'

Dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntem ise 'para ödemezseniz işletmeniz silinir' yalanı. İşletme sahiplerine Google'dan aradıklarını söyleyen kötü niyetli kişiler, yıllık 500 lira civarında harita işletme kaydı güncelleme bedeli talep ediyor.

Dolandırıcılar ayrıca Google'ın işletme doğrulaması için gönderdiği zarfa kadar her şeyi taklit ediyor.

google

Dolandırıcıların işletme sahiplerine gönderdiği sahte bilgiler içeren zarfı yukarıda görebilirsiniz. Google'a ait orijinal zarfın üzerinde 'Google My Business (Benim işletmem)' yazması gerekiyor. Ancak sahte zarfın üzerinde 'Google Business' ifadesi yer alıyor.

Ayrıca Google, kullanıcılara işletmesini doğrulayabilmeleri için 'Doğrulama kodu'nun yer aldığı bir zarf gönderiyor. Ancak sahte zarfın üzerinde 'Haritalar Güncelleme PİNİ' ibaresi yer alıyor.

gıoolgle

GOOGLE'IN İŞLETME KAYDI TAMAMEN  ÜCRETSİZ

Google, 'Haritalar' ve 'İşletme kaydı' servislerini kullanıcılara tamamen ücretsiz bir şekilde sunuyor. Bu nedenle sizi Google'dan aradığını söyleyip sizden para talep eden kişilere asla inanmamanız gerekiyor.

Ayrıca sizden para talep eden sahte aramaları, aşağıdaki bağlantıdan Google'a rapor edebilirsiniz.

 

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Dolandırıcıların yeni tuzağı: Google Haritalar

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Google Haritalar

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Google Haritalar

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Google HaritalarDolandırıcıların yeni tuzağı: Google Haritalar

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Google Haritalar

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Google Haritalar

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Google Haritalar

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Google Haritalar

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Google HaritalarDolandırıcıların yeni tuzağı: Google HaritalarDolandırıcıların yeni tuzağı: Google HaritalarDolandırıcıların yeni tuzağı: Google Haritalar

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Google HaritalarDolandırıcıların yeni tuzağı: Google HaritalarDolandırıcıların yeni tuzağı: Google HaritalarDolandırıcıların yeni tuzağı: Google Haritalar

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