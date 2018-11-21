taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3013
Euro
6.0387
Altın
1227.1
Borsa
92707.95
Gram Altın
209.319

Dolar 5,25'i gördü

Bu sabah güne 5.40 civarında başlayan dolar/TL’nin gün boyu aşağı yönlü bir seyirle devam etmesiyle akşam saatlerinde 5.25 seviyesine düştü.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 20:21..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Dolar 5,25'i gördü

Bu sabah güne 5.40 civarında başlayan dolar/TL'nin gün boyu aşağı yönlü bir seyirle yeniden 5.30'lara doğru geriledi. Akşam saatlerinde ise 5.30 bandını kırarak 5.25 seviyesine düştü. Dolar fiyatları 5.25 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları 6.03 TL seviyesinde hareket ediyor.

EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Dolar 7 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kur Ağustos ortasında test ettiği 7.24 seviyesinden 5.30'un altına kadar geriledikten sonra Kasım ayı başından beri 5.30-5.55 bandında seyrediyordu.

Dolar 5,25'i gördü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında patlama

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında patlama

141
Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

310
'Atatürk ilah değildir' diyen kadının annesi kovuldu

'Atatürk ilah değildir' diyen kadının annesi kovuldu

457
İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

100
CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

154
Rita Ora hayranı tarafından taciz edildi

Rita Ora hayranı tarafından taciz edildi

72
Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı artık ücretsiz

Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı artık ücretsiz

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir