Dolar 5,25'i gördü

Bu sabah güne 5.40 civarında başlayan dolar/TL'nin gün boyu aşağı yönlü bir seyirle yeniden 5.30'lara doğru geriledi. Akşam saatlerinde ise 5.30 bandını kırarak 5.25 seviyesine düştü. Dolar fiyatları 5.25 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları 6.03 TL seviyesinde hareket ediyor.

EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Dolar 7 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kur Ağustos ortasında test ettiği 7.24 seviyesinden 5.30'un altına kadar geriledikten sonra Kasım ayı başından beri 5.30-5.55 bandında seyrediyordu.