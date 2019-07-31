taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5292
Euro
6.1686
Altın
1430.93
Borsa
102314.14
Gram Altın
254.333

Dolar 5.55'in altında

Dün 5.60'ın altına inen dolar bugün de 5.55'in altına indi, 5.53 seviyesini gördü.

Haber Merkezi | 31.07.2019 - 10:00..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Dolar 5.55'in altında

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta faizleri indirme kararının ardından beklenenin aksine düşüşe geçen doların, olumlu seyri devam ediyor.

Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimine gideceğinin beklenmesi de piyasalara olumlu yansıdı. Türk lirası da bu gelen iyi haberler sonucunda güç kazandı.

5.50 BANDINA GERİLİYOR

Dün 5.60'ın altına inen dolar, bu sabah da 5.55'in altına indi ve 5.53'leri gördü. Piyasalardaki olumlu havanın devam etmesi halinde doların, 5.50 bandının altına ineceği de öngörülüyor.

Dolar 5.55'in altında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trafik magandası baklavacı kardeşlere 'tahliye kurbanı'

Trafik magandası baklavacı kardeşlere 'tahliye kurbanı'

195
İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

100
S.Arabistan'a giden tırlar geçiş yapamadı

S.Arabistan'a giden tırlar geçiş yapamadı

89
Dolar 5.55'in altında

Dolar 5.55'in altında

197
MHP'li başkan damadını müdür yaptı

MHP'li başkan damadını müdür yaptı

165
Ersun Yanal: Diğer takımlar da farklı yenilgiler alıyor

Ersun Yanal: Diğer takımlar da farklı yenilgiler alıyor

172
Ruhani ile Macron, ABD'ye karşı aynı fikirde

Ruhani ile Macron, ABD'ye karşı aynı fikirde

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir