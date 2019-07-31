Dolar 5.55'in altında

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta faizleri indirme kararının ardından beklenenin aksine düşüşe geçen doların, olumlu seyri devam ediyor.

Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimine gideceğinin beklenmesi de piyasalara olumlu yansıdı. Türk lirası da bu gelen iyi haberler sonucunda güç kazandı.

5.50 BANDINA GERİLİYOR

Dün 5.60'ın altına inen dolar, bu sabah da 5.55'in altına indi ve 5.53'leri gördü. Piyasalardaki olumlu havanın devam etmesi halinde doların, 5.50 bandının altına ineceği de öngörülüyor.