Dolar 5.60'ın altında

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faizi indirme kararının ardından doların fırlayacağını bekleyenler yanıldı. Kısa süreli bir çıkışın ardından dolar, TL karşısında düşüşe geçti.

FED KARARI DA ETKİLİ OLDU

Geçtiğimiz hafta başlayan düşüş, bu hafta başında da devam etti. Amerika Merkez Bankası'nın (FED), faiz indireceğinin piyasalarda yüksek ihtimal olarak görülmesi dolara olumlu yansıdı.

5.60'IN ALTINDA

Nisanda 5.60'ın üzerine çıkan, temmuz başında tekrar 5.60'ın altını test eden dolar, Türkiye ve uluslararası piyasalardaki olumlu etkilerden sonra bir kez daha 5.60'ın altına indi ve 5.59'dan işlem görüyor.

HAZİRANDA 100 BİN LİRALIK DOLAR ALAN ZARAR ETTİ

Doların yükseleceğini tahmin edip haziran ayında dolar 5.90'ken 100 bin liralık dolar alanlar, doların 5.59'a inmesiyle yaklaşık 7 bin lira zarar etmiş oldu.