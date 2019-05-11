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Dolar 6 TL'nin altına indi

Dün gün içinde 6,25'lere kadar yükselen dolar kuru, gece saatlerinde 6 TL'nin altına indi.

Haber Merkezi | 11.05.2019 - 02:40..
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Dün 6.24'ün üzerine çıkan, bugün 6.05 ile 6.19 arasında dalgalı bir seyir izleyen Dolar kuru 02:00 itibarıyla 5,97 TL'ye kadar geriledi.

Dolar 6 TL'nin altına indi

6 LİRA'NIN ALTINDA

Gün içinde 6.05 ile 6.19 arasında dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, 6 lira seviyesinin altına indi.

Dolar 6 TL'nin altına indi

İstanbul’da yenilenmesine karar verilen yerel seçimlerden bu yana yüzde 10’un üzerinde yükselen dolar/TL kuru, önceki gün 6.24’le eylülden bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

Merkez Bankası, kur değerinin yükselişin önüne geçmek için üst üste 3 hamle yaparken; kurun bu seviyelere kadar gerilemesini sağlayan asıl adımın kamu bankalarının 1 milyar dolar satması olduğu belirtiliyor.

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