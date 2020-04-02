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Dolar 6.71 lirayı gördü

Koronavirüs salgının etkileriyle küresel ticarette yaşanan aksamaların ardından yatırımcıların artan talebiyle "güvenli liman" olmaya evrilen dolar, iç piyasada da 6.71 lirayı gördü.

DHA |
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Dolar 6.71 lirayı gördü

Küresel piyasalardaki yukarı yönlü hareketinin etkisiyle dolar iç piyasada da 6.71 liraya kadar çıktı.

Euro yeniden 1.10 doların altına gerilerken, doların başlıca altı para birimi (euro, Japon yeni, sterlin, Kanada doları, İsveç kronu, İsviçre frangı) karşısındaki gelişmesini izleyen endeks yüzde 0.53 yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.51 düşüşle başladığı çarşamba günü, 87 bin 888 puan ile 90 bin 399 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.62 düşüşle 89 bin 85 puanda kapandı.

Dolar 6.71 lirayı gördü

BIST ENDEKSİ 1,82 DÜŞTÜ

BIST Sanayi Endeksi yüzde 0,98 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0,05 yükselirken, BIST Mali Endeksi yüzde 1,82 düştü. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde yüzde 13,55 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra bugün 540/560 puan düzeyinde bulunuyor.

Dolar 6.71 lirayı gördü

DÖVİZ PİYASASINDAKİ İŞLEMLER

- Dolar en düşük 6.6518 lira ve en yüksek 6.7126 lirayı gördükten sonra, 6.66– 6.67 lira aralığında,

- Euro en düşük 7.2928 lira ve en yüksek 7.3705 lirayı gördükten sonra, 7.31 – 7.32 lira aralığında,

- Sterlin en düşük 8.2638 lira ve en yüksek 8.3381 lirayı gördükten sonra 8.29 – 8.30 lira aralığında hareket ediyor.

Dolar 6.71 lirayı gördü

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Altın piyasası da koronavirüsten nasibini almış durumda... Buna göre bugün gram altın 340 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın bugün 509.57 TL'den alınıp, 521.42 TL'den satılıyor.

YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın bugün 1.015,96 TL'den alınırken, 1.042,84 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altın ise 2 bin 038,28 TL'den alınıp, 2 bin 079,29 TL'den satılıyor.

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