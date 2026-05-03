Dolar, İran’da zirvede: Ulusal para birimi eriyor
İran'da ABD doları, serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 184 bin tümen seviyesini gördü.
İsrail'in ABD destekli İran saldırılarından sonra yaşananlar, İran'ın ambargo altında olan dış ticaretini çok olumsuz etkiledi.
Dolara karşı mücadele veren tümen, değerini görülmemiş şekilde kaybetti.
REKOR KAYIP
Böylece İran'ın yerel para birimi, serbest piyasada rekor seviyede değer kaybetmiş oldu.
SAVAŞIN BAŞINDA 1 DOLAR 160 BİN TÜMENDİ
ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan önce 1 ABD doları, 160 bin tümen seviyesinden işlem görüyordu.
135 BİN TÜMENE KADAR GERİLEDİ
Savaşın ilerleyen dönemlerinde ise1 dolar 135 bin tümen seviyesine kadar gerilemişti.
1 DOLAR ŞİMDİ 184 BİN TÜMENE FIRLADI
Son dönemde İran ulusal para biriminde yaşanan değer kaybı, ABD'nin uyguladığı ağır yaptırımların yanı sıra savaşın yol açtığı ekonomik baskılarla ciddi boyutlara ulaşarak 184 bin tümen oldu.