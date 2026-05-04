Dolar, İran’ın ulusal para birimi karşısında tarihi zirveye ulaştı

İsrail'in ABD destekli İran saldırılarından sonra yaşananlar, İran'ın ambargo altında olan dış ticaretini çok olumsuz etkiledi.

Dolara karşı mücadele veren tümen, değerini görülmemiş şekilde kaybetti.

REKOR KAYIP

Böylece İran'ın yerel para birimi, serbest piyasada rekor seviyede değer kaybetmiş oldu.

SAVAŞIN BAŞINDA 1 DOLAR 160 BİN TÜMENDİ

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan önce 1 ABD doları, 160 bin tümen seviyesinden işlem görüyordu.

135 BİN TÜMENE KADAR GERİLEDİ

Savaşın ilerleyen dönemlerinde ise 1 dolar, 135 bin tümen seviyesine kadar gerilemişti.

1 DOLAR ŞİMDİ 189 BİN TÜMENE FIRLADI

Son dönemde İran ulusal para biriminde yaşanan değer kaybı, ABD'nin uyguladığı ağır yaptırımların yanı sıra savaşın yol açtığı ekonomik baskılarla ciddi boyutlara ulaşarak 189 bin tümen oldu. İran'da dolar, ulusal para birimi karşısında tarihi zirveye çıktı

TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİ

İran'da ABD doları, serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Son dönemde İran ulusal para biriminde yaşanan değer kaybı, ABD'nin uyguladığı ağır yaptırımların yanı sıra savaşın yol açtığı ekonomik baskılar nedeniyle ciddi boyutlara ulaştı.

TAHRAN'DA DOLAR RÜZGARI

Başkent Tahran başta olmak üzere ülke genelinde döviz kurundaki artış, özellikle temel tüketim ürünleri ve ticari faaliyetler üzerinde etkisini hissettiriyor.