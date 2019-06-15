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Dolara karşı Rusya ve Avrupa'dan önlem

Rusya AB ile karşılıklı ticarette, ruble ve euroya geçişle ilgilenecek bir çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştı.

AA | 15.06.2019 - 18:54..
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Dolara karşı Rusya ve Avrupa'dan önlem

AB, euroyu küresel rezerv para birimi olarak güçlendirmek için, Rusya ise dolardan kurtulmak için bir takım çalışmalar başlattı.

Avrupa Enerji Birliği, Rusya ve AB ülkeleri arasındaki ikili ödemelerde ruble ve avro kullanmaya geçişi ele alacak bir çalışma grubu kurulma kararı alındığını duyurdu.

Dolara karşı Rusya ve Avrupa'dan önlem

RUBLE İLE DOLAR ARASINDAKİ FARK YÜZÜNDEN TİCARET DOLARLA YAPILIYORDU

Rusya ve Avrupa Birliği arasında ruble üzerinden yapılan ticaretin payı yüzde 8.3 oranında. Doların payı yüzde 54 iken, euro’nun payı yüzde 34.4. Bu dengesizliğin temel sebebi, Rusya’nın AB’ye ihracatının baş kaleminin petrol ve doğalgaz olması, bu ürünlerin ticareti geleneksel olarak dolar üzerinden yapılması zorunlu hale gelmişti.

Dolara karşı Rusya ve Avrupa'dan önlem

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