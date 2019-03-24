Dolmuş duvara çarptı: 8 yaralı

İstanbul Maltepe'de seyir halinde olan Yunus K. idaresindeki 34 M 4937 plakalı dolmuş, kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolculardan ikisi araçta sıkışırken, 6 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 YOLCU AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

İtfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan 2 yolcu ile diğer 3 yaralı ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, 3 yolcunun tedavisi de olay yerinde ayakta yapıldı.

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasını ardında normale döndü.