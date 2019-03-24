taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76165
Euro
6.51935
Altın
1313.595
Borsa
99835.31
Gram Altın
243.379

Dolmuş duvara çarptı: 8 yaralı

Şehir içi yolcu dolmuşu duvara çarptı. Kazada 8 yolcu yaralandı.

AA | 24.03.2019 - 14:37..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Maltepe'de seyir halinde olan Yunus K. idaresindeki 34 M 4937 plakalı dolmuş, kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolculardan ikisi araçta sıkışırken, 6 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dolmuş duvara çarptı: 8 yaralı

3 YOLCU AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

İtfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan 2 yolcu ile diğer 3 yaralı ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, 3 yolcunun tedavisi de olay yerinde ayakta yapıldı.

Dolmuş duvara çarptı: 8 yaralı

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasını ardında normale döndü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdurrahim Albayrak: Bunu hak etmedik

Abdurrahim Albayrak: Bunu hak etmedik

73
ABD kızmasın diyen büyükelçiye: Maaşın Türk milletinden

ABD kızmasın diyen büyükelçiye: Maaşın Türk milletinden

273
Mali'de silahlı grup köye saldırdı: 115 ölü

Mali'de silahlı grup köye saldırdı: 115 ölü

69
Mustafa Cengiz'i ibra etmeyen genç liseliler

Mustafa Cengiz'i ibra etmeyen genç liseliler

204
Fatih Portakal'ın seçim heyecanı

Fatih Portakal'ın seçim heyecanı

275
HDP'li vekiller terörist cenazesine gitmek istedi

HDP'li vekiller terörist cenazesine gitmek istedi

439
Norveç’te turist gemisi, bin 300 yolcusuyla sürükleniyor

Norveç’te turist gemisi, bin 300 yolcusuyla sürükleniyor

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir