Domatesin fiyatı düştü, limon yükselişe geçti

Koronavirüs salgını nedeniyle ihracatta sıkıntılar yaşanınca pek çok sebze ve meyve çok daha ucuz fiyatla iç piyasaya sürüldü.

Ancak, virüsten dolayı vatandaşların stok yapmaya çalışması fiyatlarda dalgalanmalara neden oldu.

HERKESE YETECEK KADAR ÜRÜN VAR

Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Ali Batman, vatandaşların panik yapmasına gerek olmadığına vurgu yaparak, herkese yetecek kadar ürünün bulunduğunu dile getirdi.

Batman, fiyatların daha da aşağı düşeceğini belirterek şunları söyledi:

"Panik nedeniyle geçen hafta 1 TL olan soğanın fiyatı, 2,50 TL'ye yükseldi. Patates 1.30'dan 2,50 TL'ye çıktı ama piyasa şiştiği için bu rakamlar düşecek. Öte yandan, ihracattaki sorunlar nedeniyle domates fiyatlarının düşmesi tüketiciyi sevindirdi. Burada belediyelere büyük görev düşüyor. Pazarlar ve marketler denetlenmeli. Şu an Demre'den gelen en kaliteli salkım domates 1,50 - 1,80 TL'ye satılıyor. Normal domates ise 1 TL- 1,40 TL arası. Geçen sene bu zamanları baz alırsak, fiyatlar 3 kat düştü. Kapya biber de 4 - 4,50 TL'ye satılıyor. Ama semt pazarında ev alışverişi yaptığımda 14 TL'ye aldım."





"7 TL'YE YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Adana Kabzımallar Esnaf Odası 2'nci Başkanı Mahsun Doğan ise limon fiyatlarına ilişkin, "Virüs nedeniyle limona vatandaşların aşırı talebi var. C vitamini barındırdığı için virüse karşı korunmak amacıyla tüketiyorlar. Eskiden 4 TL olan fiyatı şimdi 5- 5,5 TL'ye yükseldi. Komisyoncunun nakliyesiyle birlikte 50 kuruş kârı var. Böyle giderse, fiyatların 1- 2 TL daha artacağını ve 7 TL'ye ulaşacağını bekliyoruz." görüşlerini paylaştı.