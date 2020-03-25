taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
6.9796
Altın
1609.87
Borsa
89286.22
Gram Altın
335.518
Bitcoin
43566.51

Domatesin fiyatı düştü, limon yükselişe geçti

Koronavirüs salgını nedeniyle ihracatta yaşanan aksaklık, sebze ve meyve haline yansıdı. 10 liraya satılan salkım domates 1,50'ye düştü, 4 liradan satılan limon 5,50 liraya yükseldi.

DHA | 25.03.2020 - 09:23..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs salgını nedeniyle ihracatta sıkıntılar yaşanınca pek çok sebze ve meyve çok daha ucuz fiyatla iç piyasaya sürüldü.

Ancak, virüsten dolayı vatandaşların stok yapmaya çalışması fiyatlarda dalgalanmalara neden oldu.

Domatesin fiyatı düştü, limon yükselişe geçti

HERKESE YETECEK KADAR ÜRÜN VAR

Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Ali Batman, vatandaşların panik yapmasına gerek olmadığına vurgu yaparak, herkese yetecek kadar ürünün bulunduğunu dile getirdi.

Batman, fiyatların daha da aşağı düşeceğini belirterek şunları söyledi:

"Panik nedeniyle geçen hafta 1 TL olan soğanın fiyatı, 2,50 TL'ye yükseldi. Patates 1.30'dan 2,50 TL'ye çıktı ama piyasa şiştiği için bu rakamlar düşecek. Öte yandan, ihracattaki sorunlar nedeniyle domates fiyatlarının düşmesi tüketiciyi sevindirdi. Burada belediyelere büyük görev düşüyor. Pazarlar ve marketler denetlenmeli. Şu an Demre'den gelen en kaliteli salkım domates 1,50 - 1,80 TL'ye satılıyor. Normal domates ise 1 TL- 1,40 TL arası. Geçen sene bu zamanları baz alırsak, fiyatlar 3 kat düştü. Kapya biber de 4 - 4,50 TL'ye satılıyor. Ama semt pazarında ev alışverişi yaptığımda 14 TL'ye aldım."

Domatesin fiyatı düştü, limon yükselişe geçti


"7 TL'YE YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Adana Kabzımallar Esnaf Odası 2'nci Başkanı Mahsun Doğan ise limon fiyatlarına ilişkin, "Virüs nedeniyle limona vatandaşların aşırı talebi var. C vitamini barındırdığı için virüse karşı korunmak amacıyla tüketiyorlar. Eskiden 4 TL olan fiyatı şimdi 5- 5,5 TL'ye yükseldi. Komisyoncunun nakliyesiyle birlikte 50 kuruş kârı var. Böyle giderse, fiyatların 1- 2 TL daha artacağını ve 7 TL'ye ulaşacağını bekliyoruz." görüşlerini paylaştı.

Domatesin fiyatı düştü, limon yükselişe geçti

Domatesin fiyatı düştü, limon yükselişe geçti

İlginizi Çekebilir
Bursa Büyükşehir'le evde yalnız değilsiniz
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri yaşlıların market alışverişinden, sağlık hizmetlerine ve kişisel bakımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.
Tulumcu ve akordeoncu evden çıkamayanlara moral verdi
Kağıthane'de Tulumcu Bahrettin Pıçakçı ve Akordiyoncu Mürsel Akdemir, koronavirüs salgını sebebiyle evlerinde kalan vatandaşlara, balkonlarından yaptıkları müzikle moral kaynağı oldu.
Korona günlerinin en renkli çorba tarifi #evdepişir
Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek çorba tarifimiz: Zencefilli Pancar Çorbası!
Zabıtaya sipariş veren yaşlı amca duygulandırdı
Sokağa çıkma yasağına harfiyen uyan bir amca, siparişlerini alan zabıtaya davranışı ile takdir topladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
368
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
47
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
86
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
25
Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı
Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı
32
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi bitti
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi bitti
67
Evde tıraş yapan berberler uyarıldı: Ruhsatınız iptal olur
Evde tıraş yapan berberler uyarıldı: Ruhsatınız iptal olur
33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir