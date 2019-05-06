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Domateslerden sonra çilekler de Rusya'dan sınırı geçemedi

Rusya, Türkiye’den gönderilen 21 ton çileği geri çevirdi

AA | 06.05.2019 - 16:24..
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Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye’den gönderilen 20.8 ton çileği, içinde tehlikeli tarım haşeresinin tespit edilmesi nedeniyle Rusya’ya girişini yasaklayarak geri çevirdi.

Rosselhoznadzor’un Krasnodar bölgesi ve Adıge Cumhuriyeti müdürlüğü basın dairesinden yapılan açıklamada, kurumda görevli müfettişlerin Türkiye’den gönderilen 20.8 ton çileğin, içinde batı çiçek tripsi (Kaliforniya tripsi) adlı haşerenin tespit edilmesi nedeniyle Rusya’ya girişini yasakladığı kaydedildi.

Deniz yoluyla Tuapse limanına ulaşan çileği inceleyen sağlık uzmanları, Rusya’da karantina listesinde olan batı çiçek tripsi (Kaliforniya tripsi) adlı haşereye rastladı.

Ürünlerde bu tarım zararlısının bulunduğu, Rusya Bitki Karantina Merkezi Novorossiysk şubesinin raporuyla doğrulandı. Sağlıksız ürünler ihracatçıya geri gönderildi.

TÜRKİYE RUSYA’YA İHRAÇ EDİLEN MEYVE VE SEBZELERİ DEZENFEKTE EDECEK

Rosselhoznadzor daha önce Türkiye’den getirilen meyve ve sebzelerin bitki sağlığı kalitesinin düşmesinden endişe duyduklarını açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’den gönderilen meyve ve sebzelerde bin 945 kez Rusya’nın karantina listesinde olan tarım zararlıları saptanmış, hastalıklı olduğu tespit edilen 30 bin tondan fazla ürünün ülkeye girişi yasaklanmıştı.

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