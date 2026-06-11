Domenico Tedesco: Fenerbahçe herkesin şampiyonluğa çok aç olduğu bir kulüp

Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Domenico Tedesco'nun yeni adresi belli olmuştu.

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın teknik direktörü olan Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de görev yaptığı döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KRİZE VE PROBLEME DÖNÜŞEBİLİYOR"

Fenerbahçe'nin uzun yıllardır lig şampiyonluğu yaşayamadığını hatırlatan Tedesco, "Fenerbahçe son deneyimimdi. 13-14 yıldır şampiyon olamayan ve herkesin şampiyonluğa çok aç olduğu bir kulüp. Bu şu anlama geliyor; üst üste beş maç kazansanız bile altıncı maçta puan kaybettiğinizde her şey hemen bir krize ve probleme dönüşebiliyor." dedi.

"FENERBAHÇE'YE TARİH YAZMAK İÇİN İMZA ATMIŞTIK"

Galatasaray ile yaşanan şampiyonluk yarışının baskıyı daha da artırdığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Galatasaray tüm maçlarını kazanıyor, puan farkı 2'den 3'e, 4'e çıkınca hemen bir gerginlik oluşuyor. Oraya tarih yazmak ve o sonuçları almak için imza atmıştık, bu yüzden beni neyin beklediğini çok iyi biliyordum." dedi.

"ÇOK DUYGUSAL BİR KULÜP"

Tedesco, tüm zorluklara rağmen Fenerbahçe'ye duyduğu saygıyı da dile getirerek, "Çok duygusal ama harika bir kulüp. İnanılmaz taraftarları, muazzam bir stadyumu ve atmosferi var. Baskı da bu oyunun bir parçası. Bununla hiçbir zaman sorun yaşamadım, aksine beni her zaman motive etmiştir." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta takımın başında sahaya çıkan 40 yaşındaki Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.