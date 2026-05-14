Domenico Tedesco'nın yeni takımı Bundesliga'dan olabilir

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta şubat ayında göreve gelen teknik direktör Albert Riera'nın ayrılık ihtimali bulunuyor.

Eintracht Frankfurt, sezon sonunda İspanyol teknik adam ile yollarını ayırabilir.

Alman ekibi, bir dönem Galatasaray formasını da giyen Albert Riera için bu ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

TEDESCO DA LİSTEDE

Alman basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco, Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktör adayları listesinde yer alıyor.

ALMANYA'DA İKİ TAKIM ÇALIŞTIRDI

40 yaşındaki Tedesco, Bundesliga'da daha önce Leipzig ve Schalke'de görev yapmıştı.

Leipzig ile Almanya Kupası da kazanan genç teknik adam için bu tecrübelerin bir avantaj olduğu yazıldı.

SÜPER KUPA'YI KAZANDIRDI

Statü değişikliğine gidilen Süper Kupa'da Fenerbahçe, yarı finalde Adana'da Samsunspor ile karşılaşırken 2-0'lık sonuçla adını finale yazdırdı.

10 Ocak tarihinden ezeli rakibi Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda final maçına çıkan sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle kazanarak kupaya uzandı.

Organizasyonda 4. kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de 11 yıl sonra bu kupayı kazandıran isim Domenico Tedesco oldu.

Tedesco, göreve başladığı tarihten 4 ay sonra Fenerbahçe'de kupa sevinci yaşadı.

BÜYÜK MAÇLARDA 13 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe, geçtiğimiz yılın aksine bu sezon Tedesco yönetiminde büyük maçlarda başarılı sonuçlara imza attı.

Beşiktaş'a karşı oynadığı 2 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u ise sahasında 1-0, deplasmanda 3-2'lik skorlarla yendi.

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ise evinde 1-1 berabere kalırken, deplasmanda 3-0 kaybetti.

Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakipleriyle ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak hanesine 13 puan yazdırdı.

45 MAÇTA 26 GALİBİYET

Tedesco yönetiminde Fenerbahçe 2025-2026 sezonunda 28'i Süper Lig, 10'u Avrupa Ligi, 5'i Türkiye Kupası, 2'si Süper Kupa olmak üzere 45 müsabakada 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Tüm kulvarlarda 2.00 puan ortalaması yakalayan 40 yaşındaki teknik adamın, Süper Lig'de puan ortalaması 2.14 oldu.