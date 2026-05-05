Domenico Tedesco'yla ilgili 'Medyacı sevgilisi var' iddiası

Fenerbahçe'de zora giren şampiyonluğun ardından bir dizi karar çıktı...

Buna göre sarı-lacivertli yönetim, teknik direktörlük görevini yürüten Domenico Tedesco'yla yolları ayırdı.

Tedesco, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından havaalanında uğurlanarak ülkesine döndü.

Yankıları süren ayrılıkla ilgili ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

'TEDESCO SEVGİLİ YAPTIĞI İÇİN KENDİNİ KAYBETTİ' İDDİASI

Gazeteci Feridun Niğdelioğlu, YouTube kanalında yaptığı yayında, Tedesco ile ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti.

Niğdelioğlu, "Tedesco bir de sevgili yapmış. Yönetimin esas sıkıntılı olduğu konu buymuş. Tamamen kendini Samandıra'dan kaybetmiş. Tedesco evliymiş bir de. Dağılmış yani. Tedesco, Trabzonspor maçından sonra dağılmasını bağladıkları konu bu. Bunları bana yönetim söyledi. Ben demiyorum." dedi.

Niğdelioğlu'nun ardından aynı iddiayı bu kez de İbrahim Seten dillendirdi.

"MEDYACI SEVGİLİSİ VARMIŞ, KONSANTRE OLAMAMIŞ"

Seten, "İddialara göre Domenico Tedesco, 2015'ten beri evli olmasına rağmen Türkiye’de medyacı sevgilisi varmış. Takıma konsantre olmadığı, tatilleri de ona göre verdiği tarzında iddialar var." ifadelerini kullandı.

Seten ve Niğdelioğlu sonrası ise aynı iddia, bu sefer de Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Sercan Hamzaoğlu tarafından aktarıldı.

"GÖNÜL İŞİ BU"

Hamzaoğlu, Ümit Özat ile yaptığı yayında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

-Sercan Hamzaoğlu: Tedesco’nun özel hayatıyla ilgili çok önemli ve gerçek bir olay öğrendim. Burada anlatamam.

-Ümit Özat: Ben anlatayım mı, ne var? Gönül işi bu.

-Sercan Hamzaoğlu: Anlatma, buradaki kişiye sıkıntı olur. Ona gerek yok.

-Ümit Özat: Özel hayat kimseyi ilgilendirmez.