Dominik Cumhuriyeti'nde motoru arızalanan jet düştü
Dominik Cumhuriyeti'nde havalandıktan sonra motoru arızalanan iş jeti acil iniş yapmaya çalıştığı sırada havalimanı yakınındaki boş araziye düştü. Kazada pilot ve yardımcı pilot yaşamını yitirdi.
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Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'ndeki La Romana Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra N318JF kuyruk numaralı Gulfstream GALX tipi özel jetin motoru arızalandı.
Acil iniş yapmaya çalışan jet, havalimanı yakınındaki boş araziye düştü.
Kazada pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti.
Yetkililer uçakta mürettebat dışında kimsenin bulunmadığını açıkladı.
GÜVENLİ İNİŞİ GERÇEKLEŞTİREMEDİLER
Yerel basında yer alan bilgilere göre pilotlar kalkışın ardından meydana gelen motor arızası nedeniyle havalimanına geri dönerek acil iniş prosedürünü başlattı.
Ancak dönüş manevrası sırasında kullanımda olan pistin ters yönünden yaklaşmaya çalışan ekip, güvenli inişi gerçekleştiremedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)