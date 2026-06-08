Dominik'te acil iniş sırasında düşmüştü: Jetin kaza görüntüleri ortaya çıktı
Dominik Cumhuriyeti'nde motor arızası nedeniyle acil iniş prosedürü başlatan özel jet, güvenli iniş yapamayarak düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken; jetin düşüş anlarına ait görüntülere ulaşıldı.
Dominik Cumhuriyeti'nde bir iş jetinin havalandıktan sonra motoru arızalandı.
Acil Durum Operasyonları Merkezi'nin (COE) ön raporuna göre, özel jetin motoru, La Romana Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra arıza alarmı verdi.
DÜŞEN JETTE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bunun üzerine acil iniş yapmaya çalışan jet, havalimanı yakınındaki boş araziye düştü.
Yetkililer, uçakta mürettebat dışında kimsenin bulunmadığını açıkladı.
Kazada pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti.
ARIZA NEDENİYLE ACİL İNİŞ YAPMAYA ÇALIŞTI
Yerel basında yer alan bilgilere göre, pilotlar kalkışın ardından meydana gelen motor arızası nedeniyle havalimanına geri dönerek acil iniş prosedürünü başlattı.
Ancak dönüş manevrası sırasında kullanımda olan pistin ters yönünden yaklaşmaya çalışan ekip, güvenli inişi gerçekleştiremedi.
KAZANIN GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI
Öte yandan o kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, piste iniş yapmaya çalışan jetin motorundan yoğun duman yükseldiği, ardından jetin alev alarak ateş topuna dönüştüğü görüldü.