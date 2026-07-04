Donald Trump: Amerika asla komünist bir ülke olmayacak

ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü kutlamaları başladı.

Bu kapsamda bir sürü eyalette kutlamalar yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 250'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları maksadıyla Güney Dakota eyaletinde yer alan Rushmore Dağı'nda konuşma yaptı.

Donald Trump, konuşmasında Amerikalıları, ulusun kurucularının 250 yıl önce öngördüğü özgürlükleri, ilerici Demokratların oluşturduğunu ifade ettiği komünist tehdide karşı korumaya çağırdı.

"BUNU YAPMAK KOLAY DEĞİL"

Kendisinden önceki dört başkanın devasa oymalarının bulunduğu granit dağdaki anıtın eteklerinde konuşan ABD Başkanı Trump, "Bu kahramanların, inanılmaz insanlardan oluşan gerçek bir grubun anıtının altında duruyoruz ve kendimizi bu Amerikan devleri kadar büyük, cesur, asil ve harika bir ulus olmaya yeniden adıyoruz, bunu yapmak kolay değil ama biz bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

"BİZİ TARİHİMİZE YABANCILAŞTIRMAYA YÖNELİK İNKAR EDİLEMEZ BİR GİRİŞİM VAR"

Görkemli yıl dönümüne yaklaşırken Amerikan kimliğinin "yeniden bir saldırı altında" olduğunu gördüklerini belirten ABD Başkanı, "Son yıllarda bu istisnai karakteri değiştirmeye, Amerikan ruhunu içimizden söküp atmaya, bizi tarihimize yabancılaştırmaya yönelik inkar edilemez bir girişim var." dedi.

Trump'ın konuşmasında öne çıkan unsurlardan biri, "komünist tehlike" ile göçmenlik konusunu birleştirmesi oldu.

"BUNUN OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Demokrat Parti'nin sol kanadının ön seçimlerdeki yükselişiyle bağlantılı olarak, "komünistlerin" ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getiren Donald Trump, "Ülkemizde, yaşam tarzımıza ve büyük başarımıza tamamen zıt fikirleri benimseyen ülkemize yeni gelenler de dahil olmak üzere, komünist tehlikenin yeniden canlanması söz konusu. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"AMERİKA ASLA KOMÜNİST BİR ÜLKE OLMAYACAK"

Bu retoriğini, seçim kampanyasını besleyen ve ABD'de komünizm eleştirisinin tarihsel bir parçası olan göçmen karşıtı temaya bağlayan Trump, söz konusu "yeni gelenlerin" sınır dışı edilmesi gerektiğini savunduğu bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının komünizmi hızla yok edeceğine herkesin duyması için yemin ve söz veriyoruz... Onları hızla uzaklaştıracağız ve ülkemizi her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü inşa etmeye devam edeceğiz. Amerika asla komünist bir ülke olmayacak."

"SEVMEK ZORUNDASINIZ"

Donald Trump, bu sözlerinin ardından "Burada doğmuş olmanıza gerek yok ama inşa ettiğimiz şeyi sevmek zorundasınız." diyerek aidiyet vurgusu yaptı.

ABD Başkanı'nın bu temayı, yaklaşık bir haftadır Demokratik sosyalistlerin elde ettiği kazanımlar üzerinden işlediği biliniyor.

SEÇİMLER

Üçü demokratik sosyalist olmak üzere dört ilerici aday, geçen hafta New York'ta ve salı günü Colorado'da çekişmeli Demokrat ön seçimlerini kazandı. İlerici adaylar ayrıca Kentucky, New Jersey, Ohio, Pennsylvania ve Teksas'ta da başarı elde etti.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, sol kanat Demokrat adayların son dönemdeki bu başarı dizisini dikkate alırken, çatışmaların kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre'nin en az bir kanadının kontrolüne mal olabileceğinden giderek daha fazla endişe duyuyor.

"EN BÜYÜK TEHDİT"

Trump, geçen hafta söz konusu adayların zaferlerini "kuruluşundan bu yana ülkemize yönelik en büyük tehdit" olarak nitelendirmişti.

Mount Rushmore'da ise doğrudan ara seçimlere atıfta bulunarak, "Ara seçimleri ancak kendi kendimize kaybetmemize izin verirsek kaybedebiliriz." dedi.

ENFLASYON VE YÜKSEK BENZİN FİYATLARI

Bu siyasi tablo, Amerikalıların ABD-İsrail'in İran'a açtığı savaşın başlamasından bu yana süregelen enflasyon ve yüksek benzin fiyatlarıyla boğuştuğu bir döneme denk geliyor.

80 yaşındaki Cumhuriyetçi başkanın onay oranları, büyük ölçüde İran'daki savaş ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle tarihi düşük seviyelerde seyrediyor.

GÖÇMENLİK POLİTİKALARI

Demokrat muhalifleri ise Donald Trump'ı göçmenlik politikaları, ailesinin artan serveti ve başkanlık yetkilerini genişletme girişimleri üzerinden eleştiriyor.

Trump'ın Mount Rushmore'u seçmesi, pek çok kişinin kendi yüzünün de kayalara oyulduğunu görmek istediğinden şüphelendiği bir lider için anlamlı bir adım olarak değerlendiriliyor.