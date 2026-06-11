Donald Trump'tan İran'a yeni 'enerji' tehdidi: Bu gece Hark Adası'nı alacağız

Orta Doğu'daki savaş alevleniyor.

Arka planda müzakerelerin devam ettiği öğrenilen savaşta, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri de sürüyor.

Savaşta ipler gittikçe gerilirken, ABD'ye ait helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunan Donald Trump, "Onlara sert bir darbe indirdik ve yine sert bir darbe vuracağız." demişti.

TRUMP'TAN İRAN'A YENİ TEHDİT

Belirsizlik ve müzakereler sürerken, Trump, İran'ın en kritik petrol ihracat merkezi olan Hark Adası ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu gece İran'a çok sert bir darbe indireceğiz." sözlerini kullandı.

"HARK ADASI'NI ALACAĞIZ"

İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan ve ülkenin petrol ihracatının kalbi konumunda olan Hark Adası'na ilişkin, "Alacağız." tehdidinde bulundu.

Trump, Venezuela örneği verdiği açıklamasında "Doğalgaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız." dedi.

"BU GECE İRAN'A ÇOK SERT BİR DARBE İNDİRECEĞİZ"

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Amerika Birleşik Devletleri bu gece İran'a (Donanması, Hava Kuvvetleri, Radar, Uçaksavar ve diğer tüm savunma biçimleri ile saldırı gücünün büyük bir kısmı yok durumda!) çok sert bir darbe indirecek.

Çok uzak olmayan bir gelecekte, Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecek ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi, petrol ve doğalgaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız; bu durum hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için mükemmel sonuçlar veriyor."