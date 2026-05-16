Donald Trump Çin ziyareti dönüşü heyetine "Hediyeleri çöpe atın" talimatı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'e resmi ziyarette bulundu.

Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Pekin'de yapılan görüşmelerde ticaret, Tayvan ve bölgesel güvenlik gibi kritik konular ele alındı.

ÇİN DÖNÜŞÜ HEDİYELER ÇÖPE ATILDI

Ziyaretin en dikkat çeken yanı ise ABD heyetinin dönüş prosedürü oldu.

Trump'ın ziyareti, yüksek gerilimli ikili ilişkiler ve siber güvenlik kaygılarının gölgesinde tamamlandı.

ABD basınına göre, Air Force One uçağına binmeden hemen önce Çinli ev sahipleri tarafından verilen tüm hediyeler, hatıra eşyaları, yaka iğneleri, akreditasyon rozetleri ve kimlik kartları havalimanında çöp kutularına atıldı.

"ÇİN'DEN HİÇBİR ŞEY ABD'YE DÖNMEYECEK"

Trump'ın, heyetine "Uçağa Çin'den hiçbir şey alınmayacak." verdiği öne sürüldü.

Heyet üyeleri, Çin'e gitmeden önce kişisel telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlarını ABD'de bırakmıştı.

'GÜVENLİ CİHAZLAR' DÖNÜŞTE İMHA EDİLDİ

Ziyaret boyunca yalnızca ABD siber güvenlik birimleri tarafından hazırlanan 'temiz' geçici telefonlar ve sınırlı erişimli cihazlar kullanıldı.

Bu cihazlar da dönüşte imha edilmek üzere toplandı.

İletişim büyük ölçüde basılı belgelerle sınırlı tutuldu.

GÜVENLİK KONUSUNDA SIKI ÖNLEMLER

ABD istihbarat ve siber güvenlik yetkililerinin, Çin gibi ülkelerde hediye edilen kalem, şarj cihazı, rozet veya elektronik aksesuarların içine 'böcek' olarak da tabir edilen gizli dinleme cihazı ya da veri sızdıran 'mikroçipler' yerleştirilebileceği konusunda sıkı önlem aldığı belirtildi.

Yıllar sonra gerçekleştirilen ziyarete rağmen, ABD-Çin ilişkilerindeki güvensizlik bir kez daha gözler önüne serildi.

İki ülke arasında ticaret savaşı, teknoloji rekabeti ve stratejik rekabet devam ederken, bu tür güvenlik önlemleri diplomatik temasların 'güvenlik gölgesinde' yapıldığını gösteriyor.