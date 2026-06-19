Donald Trump duyurdu: Apple, işlemcileri ABD'de üretmek için Intel ile ortak olacak

Truth Social hesabı üzerinden açıklama yapan Donald Trump, geçmiş yönetimlerin yarı iletken fabrikalarını kaptırdığını belirterek yerli üretimin önemini vurguladı.

Bu kapsamda Intel'e yardım etme kararı aldıklarını söyleyen Trump, Apple'ın kendi tasarladığı işlemcileri artık Amerika'da ürettireceğini ifade etti.

TSMC BAĞIMLILIĞI AZALIYOR VE INTEL KAZANIYOR

Apple ve Intel arasında bir yılı aşkın süredir devam eden gizli görüşmelerin resmi bir anlaşmaya dönüştüğü belirtiliyor.

Yapay zeka çiplerine olan yoğun talep nedeniyle TSMC'nin kapasitesinde zorlanan Apple, üretim tabanını Intel ile çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Henüz iki şirketten resmi bir onaylama gelmemiş olsa da bu gelişme Intel Foundry için çok büyük bir zafer anlamı taşıyor.

Apple, 2020 yılında kendi M serisi çiplerine geçerek Intel işlemcileri bırakmış olsa da yeni dönemde Intel, Apple'ın kendi tasarımlarını üreten dökümhane olacak.

Yerli üretime büyük önem veren Trump yönetiminin, geçtiğimiz yıl 9 milyar dolarlık federal fonu Intel hissesine dönüştürerek şirkette yüzde 10 pay sahibi olduğu biliniyor.

Ayrıca hükümet, ABD'de üretim yapmayan firmaların ithal yarı iletkenlerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

Gümrük vergisi baskıları karşısında Apple, 2025 yılı başında ABD'ye 500 milyar dolarlık yatırım sözü vermiş ve ardından 100 milyar dolarlık ek bir plan daha açıklamıştı.

Bu anlaşma iPhone montajının tamamen Amerika'ya taşınacağı anlamına gelmese de Apple'ya çip pazarında büyük bir hareket alanı sağlayacak.