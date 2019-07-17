Donald Trump, Google'ı inceleme altına alacaklarını açıkladı

Bildiğiniz gibi Google’ın sunduğu çoğu hizmet, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Büyük Güvenlik Duvarı tarafından engellenmişti. Google, bunun üzerine Çin'de tekrar faaliyete geçebilmek için Çinli yetkililerle yakın ilişkiler kuruyor.

Teknoloji yatırımcısı ve Facebook Yönetim Kurulu üyesi Peter Thiel,Google'ın Çin hükümeti ile birlikte çalıştığını iddia ederek, Çin ile Google'ın yakın ilişkilerinin araştırılması gerektiği çağrısında bulundu.

Peter Thiel'ın bu çağrısına sessiz kalmayan ABD Başkanı Donald Trump, konuyla yakından ilgileneceklerini açıkladı.





Trump, Thilel’in, konuyu herkesden iyi bilen harika ve parlak biri olduğunu belirterek, görüşünüşe göre Google'ın haince bir iş yaptığını sözlerine ekledi.

GOOGLE AÇIKLAMA YAPTI

Google sözcüsü Riva Sciuto, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Daha önce söylediğimiz gibi, Çin ordusuyla çalışmıyoruz. Siber güvenlik, işe alma ve sağlık gibi pek çok alanda Savunma Bakanlığı dahil olmak üzere ABD hükümetiyle birlikte çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

