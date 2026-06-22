Donald Trump: Herkes, İran'ın uzun süreli silah denetimlerini kabul edeceğini biliyor

ABD ile İran arasında git gelli bir süreç yaşanıyor.

Mutabakat zaptı imzalanmış ve İsviçre'de yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilmiş olsa da karşılıklı açıklamalar zaman zaman tansiyonu yükseltebiliyor.

Bu açıklamalar arasından en tehditvari olanlar ise ABD Başkanı Donald Trump'tan geliyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

İsviçre'de heyetlerin görüşmesinin ardından sert mesajlar veren Trump, Tahran yönetiminin tepkisini çekti.

Söz konusu açıklamaları ateşkesin ihlali sayan heyet İsviçre'deki toplantı salonundan ayrıldı.

"İRAN UZUN SÜRELİ SİLAH DENETİMLERİNİ KABUL EDECEK"

Trump, sosyal medya hesabından İran ile devam eden müzakerelerde yer alan nükleer silah geliştirme konusuna yönelik yeni bir açıklamada bulundu.

ABD Başkanı açıklamasında, "Herkes, İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca 'nükleer dürüstlük' sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet iyi farkında." ifadesine yer verdi.

60 GÜN İÇİNDE KALICI BARIŞ ŞARTLARININ NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

ABD ile İran heyetleri arasında İsviçre'nin Buergenstock bölgesindeki görüşmeler devam ederken, daha önce imzalanan mutabakat zaptındaki maddelerin detaylarının netleştirilmesi bekleniyor.

İran ile hafta sonu gerçekleştirilen müzakerelerde oldukça iyi ilerleme kaydettiklerini belirten ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "başarılı nihai anlaşma" için iyi bir temel attıklarını ifade etmişti.