Donald Trump: Hürmüz Boğazı'nda ücretli geçişi kabul etmiyoruz

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşta gerilim tırmanıyor.

İran ve ABD, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ateşkes görüşmeleri gerçekleştirmiş; görüşmelerin olumsuz geçmesi sonucu ülkeler arası tansiyon artmıştı.

TRUMP DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin Hürmüz Boğazı’na ilişkin sorularını yanıtladı.

Tahran yönetiminin Umman ile temas kurarak Hürmüz Boğazı’ndaki ticari geçişleri ücrete tabi tutma hazırlığında olduğuna dair haberlerin hatırlatılması üzerine Trump, durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

"ORASI ULUSLARARASI BİR SU YOLUDUR"

Boğazın uluslararası statüsüne vurgu yapan Trump, “Bu konuyu inceliyoruz ve gelişmelerden haberdarız. Ücretli geçiş istemiyoruz; orası uluslararası bir su yoludur. Neler olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tahran’ı askeri açıdan mağlup ettiklerini iddia eden Donald Trump, müzakere sürecinin devam ettiğine işaret ederek İran’ın nükleer silaha sahip olmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurguladı.

ABLUKA SON DERECE ETKİLİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR

İran limanlarına yönelik uygulanan deniz ablukasının da son derece etkili şekilde yürütüldüğünü belirten Trump, donanmanın bölgede başarılı bir görev icra ettiğini kaydetti.

Donald Trump, Amerikan güçlerinin onayı olmadan hiçbir geminin İran limanlarına giriş veya çıkış yapamadığını da ileri sürdü.

"URANYUM İRAN’IN ELİNDE KALAMAZ"

Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun akıbetine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Trump, bu materyalin ABD’ye teslim edileceğini aktardı. Söz konusu uranyuma ihtiyaçları olmadığını, büyük ihtimalle imha edileceğini belirten Trump, materyalin İran’ın elinde kalmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini vurguladı.