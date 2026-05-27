Donald Trump: Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu politikalarına ilişkin her geçen gün dozu daha da artırıyor...

Trump, özellikle Hürmüz Boğazı ve İbrahim Anlaşmaları üzerinden bölge ülkelerine yeni mesajlar verdi.

BÖLGE ÜLKELERİNE İBRAHİM ANLAŞMASI DAYATMASI

Kabine toplantısı sonrası konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere bölge ülkelerinin İsrail ile normalleşme sürecine katılmasını istediğini belirterek, “Bize borçlu olduklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, “Suudi Arabistan, Katar, BAE ve diğerlerinin İbrahim Anlaşmaları’na katılmasını istiyorum. Eğer imzalamazlarsa İran anlaşmasını yapmamız gerektiğinden emin değilim” dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI HERKESE AÇIK OLACAK"

Trump açıklamasında, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı hakkında da konuştu.

ABD Başkanı, “Doğru zaman geldiğinde Hürmüz Boğazı’ndan tekneleri serbest bırakacağız. Hürmüz Boğazı herkese açık olacak, kimse kontrol etmeyecek” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, boğaz üzerinde hak sahibi ülkelerden biri olan Umman'a yönelik de tehditkar bir dil kullanarak, “Umman Hürmüz konusunda herkes gibi davranmak zorunda. Aksi halde onları havaya uçururuz. Bunu anlıyorlar” dedi.

İBRAHİM ANLAŞMALARI NEDİR?

Trump’ın yeniden gündeme taşıdığı İbrahim Anlaşmaları, ilk kez 2020 yılında kendi başkanlığı döneminde ABD arabuluculuğunda imzalanmıştı. Sürecin temel amacı, İsrail ile Arap ve Müslüman ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesiydi.

Anlaşmalar kapsamında taraflar arasında, diplomatik ilişkilerin kurulması, ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi, savunma ve güvenlik alanlarında ortaklıklar kurulması hedefleniyor.

FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ YOK SAYAN BİR YAPI

İbrahim Anlaşmaları’nın en çok eleştirilen yönlerinden biri ise bağımsız Filistin devletinin kurulmasını ön şart olarak kabul etmemesi oldu. Bu nedenle anlaşmalar, Filistin meselesinin geri plana itildiği gerekçesiyle bölgedeki birçok çevre tarafından tepkiyle karşılandı.

İlk olarak 2020’de Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn anlaşmaya katıldı, daha sonra sürece Fas ve Sudan da dahil oldu.